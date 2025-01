Actu : communiqué de la Finul du 10 janvier.

Texte original :

UNIFIL-supported solar project to benefit up to 4,500

A solar project, completed with support from UNIFIL’s Polish peacekeepers, was inaugurated in the south-western Lebanese village of Ayn Ibil last week.

Installed with nearly $13,000 made available by Poland’s international development agency, the Polish Aid, through UNIFIL, this photovoltaic solar power system was designed to ensure energy independence for the community where up to 4,500 people live during normal times.

The project includes the installation of solar panels, an inverter, and other necessary components to provide the village with a sustainable and renewable electricity source. The system will serve as a green alternative to the diesel-powered generators previously relied upon, contributing to a cleaner, more environmentally-friendly energy solution for the village.

Although the installation was completed in September 2024, its official opening was delayed due to the escalation of violence in the area.

Captain Jessica Doran, a civil-military cooperation officer with UNIFIL’s joint Irish-PolishBattalion, said, “With this solar power installation, Ayn Ibil now has a reliable and independent energy supply, ensuring continuous power to local homes, schools, and businesses. The initiative not only enhances the village’s energy security but also reduces its carbon footprint, helping to mitigate the environmental impact of diesel energy.”

Over the years, UNIFIL peacekeepers have supported local communities by installing solar systems in municipality buildings, public roads, water systems, schools, hospitals and Lebanese Army facilities. In 2024 alone, 35 such projects were implemented across south Lebanon.

In addition to helping local communities become more self-sustaining and green, UNIFIL promotes green initiatives in its positions and area of operation in south Lebanon. The mission adopted, in June 2021, its Energy Infrastructure Management Plan (EIMP) setting out a wide range of green initiatives in order to reduce the mission’s environmental footprint. Since then, the number of solar farms in UNIFIL posts across south Lebanon increased from 14 to 26, raising the mission’s reliance on the sun for energy needs from 1.3% to 5%.

Traduction par deepl.com :

Un projet solaire soutenu par la FINUL bénéficiera à près de 4 500 personnes

Un projet solaire, réalisé avec le soutien des soldats de la paix polonais de la FINUL, a été inauguré la semaine dernière dans le village d’Ayn Ibil, au sud-ouest du Liban.

Installé avec près de 13 000 dollars mis à disposition par l’agence polonaise de développement international, Polish Aid, par l’intermédiaire de la FINUL, ce système solaire photovoltaïque a été conçu pour assurer l’indépendance énergétique de la communauté où vivent jusqu’à 4 500 personnes en temps normal.

Le projet comprend l’installation de panneaux solaires, d’un onduleur et d’autres composants nécessaires pour fournir au village une source d’électricité durable et renouvelable. Le système servira d’alternative verte aux générateurs diesel utilisés précédemment, contribuant ainsi à une solution énergétique plus propre et plus respectueuse de l’environnement pour le village.

Bien que l’installation ait été achevée en septembre 2024, son ouverture officielle a été retardée en raison de l’escalade de la violence dans la région.

Le capitaine Jessica Doran, officier de coopération civilo-militaire du bataillon irlando-polonais de la FINUL, a déclaré : « Grâce à cette installation solaire, Ayn Ibil dispose désormais d’une source d’énergie fiable et indépendante, garantissant l’alimentation continue des foyers, des écoles et des entreprises de la région. Cette initiative permet non seulement de renforcer la sécurité énergétique du village, mais aussi de réduire son empreinte carbone, contribuant ainsi à atténuer l’impact environnemental de l’énergie diesel. »

Au fil des ans, les soldats de la paix de la FINUL ont soutenu les communautés locales en installant des systèmes solaires dans les bâtiments municipaux, les routes publiques, les réseaux d’eau, les écoles, les hôpitaux et les installations de l’armée libanaise. Rien qu’en 2024, 35 projets de ce type ont été mis en œuvre dans le sud du Liban.

En plus d’aider les communautés locales à devenir plus autonomes et plus écologiques, la FINUL encourage les initiatives écologiques dans ses positions et sa zone d’opération dans le sud du Liban. La mission a adopté, en juin 2021, son plan de gestion de l’infrastructure énergétique (EIMP), qui présente un large éventail d’initiatives écologiques visant à réduire l’empreinte environnementale de la mission. Depuis lors, le nombre de fermes solaires dans les postes de la FINUL au Sud-Liban est passé de 14 à 26, faisant passer la dépendance de la mission à l’égard du soleil pour ses besoins énergétiques de 1,3 % à 5 %.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)