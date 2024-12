Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 39).

Chacun l’exprime avec sa culture et sa personnalité. On est à l’exact inverse du relativisme, là où on sait que les parallèles se rejoignent à l’infini et où on a accepté de se laisser toucher par cet infini. Peut-être ressemble-t-on alors à ces pluies d’étoiles de l’été, toutes différentes, toutes suivant la même direction et formant, vues de très loin, un bouquet unique ?

Arrivé le 29, il n’est pas question de partir de sitôt : tout le monde est en vacances et rapatrier le vélo est une entreprise compliquée : la solution la plus simple – vélo emballé à la Poste, puis réexpédié à domicile par avion – coûte une centaine d’euros. Les bus ne les prennent pas. La seule solution reste de retrouver le train pris à l’aller à son terminus, à Ferrol.

Un pèlerin