Théâtre : « Simone de Beauvoir : la liberté à tout prix », au studio Hébertot, à Paris.

Simone for ever.

Simone de Beauvoir faisant partie de mon Panthéon personnel, je mettais la barre très haut en allant assister à une représentation qui lui était consacrée ! Quelle belle surprise nous offre Brigitte Bladou, à travers cet hymne à la liberté, qu’elle a écrit avec délice et qu’elle interprète avec panache et maestria… Loin d’être déçue, je fus émerveillée de « re-découvrir » une personnalité éblouissante dont je pensais bien connaître l’œuvre et l’histoire… Eh bien, Brigitte incarne si intensément Simone, la fait revivre avec une telle vivacité et un tel panache qu’on est emballé et séduit par son jeu à la palette émotionnelle si riche et variée ! Elle danse, rit, s’enthousiasme, virevolte, s’offusque, se révolte, s’extasie, tombe amoureuse, pleure, se réjouit… Tout au long des cinq tableaux qui illustrent les principales étapes de la vie fascinante de cette femme exceptionnelle, Bladou devient un « écrin » somptueux qui met en valeur et même en apothéose le « joyau » Beauvoir ! Elle nous la rend si moderne, si précurseur dans ses combats, si profondément libre et libérée de tous les conditionnements socioculturels de ce « Deuxième sexe » auquel elle appartient et qu’elle va aider à émanciper et à délivrer du joug paternaliste et du carcan phallocrate, et cela, dans le monde entier ! Un spectacle enchanteur à aller voir impérativement, toutes générations confondues, tant il vous dynamise et vous éblouit, incarnant à jamais un modèle d’humanisme universel…

SIDONIE

78 bis Boulevard des Batignolles

75017 Paris

Jusqu’au 2 février

les jeudis, vendredis, samedis à 21h

De et avec Brigitte Bladou

Mise en scène : François Bourcier

Création lumières : Patrick Chambefort

Photo : BM Palazon.