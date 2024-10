Socio-politique : Communiqué de la Force intérimaire des Nations unies au Liban.

Texte original :

16 Oct 2024

UNIFIL statement (16 October 2024)

This morning, peacekeepers at a position near Kafer Kela observed an IDF Merkava tank firing at their watchtower. Two cameras were destroyed, and the tower was damaged.

Yet again we see direct and apparently deliberate fire on a UNIFIL position.

We remind the IDF and all actors of their obligations to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect the inviolability of UN premises at all times.

Déclaration de la FINUL (16 octobre 2024)

Ce matin, les soldats de la paix en position près de Kafer Kela ont vu un char Merkava des FDI tirer sur leur tour de guet. Deux caméras ont été détruites et la tour a été endommagée.

Une fois de plus, nous assistons à des tirs directs et apparemment délibérés sur une position de la FINUL.

Nous rappelons aux FDI et à tous les acteurs qu’ils ont l’obligation d’assurer la sécurité du personnel et des biens de l’ONU et de respecter l’inviolabilité des locaux de l’ONU à tout moment.

