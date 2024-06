Agnès Marietta se rêvait écrivain… Sa rencontre avec le comédien Michel Marietta lui donna l’envie d’écrire pour les acteurs et de devenir l’auteure d’une dizaine de pièces à succès. Avec « Appels d’Urgence », elle s’attaque à un sujet de société particulièrement prégnant et sensible : la résistance des personnes mûres face au jeunisme ambiant et à la dictature des nouveaux moyens virtuels de communication. Coco Felgeirolles interprète avec talent, pétillance et drôlerie cette femme, mère et citoyenne que mari, enfants et relations sociales « gestapotent » avec leurs machineries audiovisuelles , leurs portables et leurs comportements effrontés, cavaliers voire cyniques, inhérents à ces nouvelles pratiques… Que ce soit avec Lionel, son Ex, qui débarque avec un écran géant (rompant leur contrat « no télé ») et qui lui impose une vision obsessionnelle de Roland Garros, elle qui fantasmait une sieste coquine dans le hamac prévu à cet effet (maintenant que les enfants sont grands…) ou avec sa fille qui ne peut lui donner un rdv précis, la forçant à rester disponible sur son portable, elle a l’injonction de la dépendance avec sa prothèse auditive allumée H 24!!! Puis Coco nous égrenne, joignant les gestes à la parole, avec une réelle cocasserie, tous les tics, incohérences et déviances de nos attitudes dévoyées liées aux réseaux sociaux. Comme son nouvel Amoureux qui lui envoie ~70 textos par jour mais qui n’a jamais pu quitté sa femme…

Enfin, c’est elle qui finit par se révolter et qui se bat pour encore devenir soi et rester libre!

Un spectacle jouissif, magnifiquement incarné, qui remet avec subtilité les pendules à l’heure de la tolérance vis à vis de nos aînés…

SIDONIE

« APPELS D’URGENCE » avec Coco FELGEIROLLES

« Festival Off en Avignon.

Théâtre ARTEPHILE

Du 3 au 21 Juillet.

Les jours impairs: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 à 19h15

En attendant, vous pouvez l’applaudir à La Comédie Saint-Michel, jusqu’au 12 Juin.

Les Mercredis à 21h30

Les Jeudis à 19h45

Mise en Scène: Heidi-Eva CLAVIER

Durée: 1h00

THÉÂTRE LA COMÉDIE SAINT-MICHEL

01 55 42 92 97