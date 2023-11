Actu : Première édition du festival « Les gros maux », organisé par Médecins du monde à Ground control, à Paris.

Inaugural.

La première édition d’un festival est toujours un événement émouvant. Tout est fragile, mais tout est aussi en germe et les personnes participantes sont là parce qu’elles y croient, pas parce qu’il faut y être.

Cette fin de semaine au Ground control a lieu celui inauguré par Médecins du monde. Le thème en est « Les gros maux » et des artistes de toutes disciplines – contemporaines – ont été invités à œuvrer autour de ce dernier. Certains ont donné un travail déjà réalisé, mais qui correspondait à la demande, d’autres créent en direct et en public une peinture de street-art, d’autres encore ont participé à des concours d’écriture et verront leur participation déclamée. Un film, un concert, un spectacle et des tables rondes complètent ce programme.

Mais qu’y a-t-il de commun entre des médecins et des artistes, mis à part l’existence de l’expression « art médical » ?

C’est que Médecins du monde ne fait pas que soigner. L’association est militante, elle témoigne de ce qu’elle constate et plaide pour améliorer le sort des plus démunis. Elle est donc allée chercher d’autres témoins croyant aux mêmes valeurs. Le résultat est certes discret – Ground control n’est pas le Parc des expositions – mais crédible et empreint d’humanité, jusque dans l’accueil des visiteurs. Pour le programme complet, c’est par ici.

Pierre FRANÇOIS

https://www.groundcontrolparis.com/

https://landing.medecinsdumonde.org/projet/les-gros-maux-festival/

Photo : Pierre François.