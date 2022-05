Théâtre : « Authentique », de et avec Clémence Baron au Théâtre Bo, à Paris.

Touchant.

« Authentique », comme son nom l’indique, est un spectacle solo qui touche par la vérité de son propos. La comédienne y parle de ses frères trisomiques (elle prend soin d’expliquer qu’elle les adore et ne se moque pas d’eux quand elle les imite), de sa rupture, de son frère, de son mariage – la cérémonie à elle seule risquant de rester dans la mémoire du maire aussi longtemps que dans la sienne – et de sa vie de couple – ou presque – pendant les confinements et couvre-feux. Elle sait éviter de trop rappeler le sketch de Muriel Robin « Le Noir », puisant pour cet événement comme pour tout le reste dans la vie quotidienne, présentée avec autant d’humanité que de dérision. De ce fait, même si ce n’est pas le spectacle du siècle, il transmet une émotion qui permet l’identification et fait beaucoup de bien.

Pierre FRANÇOIS

« Authentique », de et avec Clémence Baron le mercredi à 19 h 30 jusqu’au 29 juin au Théâtre Bo, 19, boulevard Saint-Martin, tel. : 01 42 71 50 00, https://theatrebo.qidoon.com/events/466

Photo : Pierre François.