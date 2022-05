Association : Partagence, après l’urgence.

Relais.

Certaines associations agissent dans l’urgence, d’autres accompagnent les victimes vers un retour à la normale : Partagence fait partie de celles-ci depuis 2014. Elle est spécialisée, dans la réhabilitation des logements, le conseil face aux assurances et un soutien psychologique complémentaire à l’action des institutions publiques après des catastrophes (inondations dans l’Aude, incendie au Portugal, explosion à Beyrouth). Elle agit aussi par parrainage, en fournissant du matériel électroménager (2021, en Belgique) ou des bons d’achat (actuellement, pour les foyers accueillant des réfugiés ukrainiens en France). Partagence recrute des bénévoles sur place, là où se trouvent les premiers donateurs, qui voient l’emploi fait de leur argent au cours des mois que dure la mission. Depuis 2020 existe un fond de solidarité, utile pour agir auprès de victimes isolées via les mairies et les associations locales. Partagence achète alors du matériel sur place au lieu d’effectuer des transports, comme pour les catastrophes collectives. Ce fond est le fruit d’une opération en deux temps. D’abord l’association récupère du matériel déstocké par une entreprise, ensuite elle l’utilise ou le revend – avec l’accord du donateur – à des exportateurs. Tout le monde y gagne, l’entreprise pouvant déduire fiscalement 60 % du prix de revient au lieu de n’en tirer que 10 à 20 % auprès d’un soldeur. Un outil essentiel de Partagence pour mener ses missions est son site, qui sert autant à dépister les victimes qu’à être informé ou donner.

Pierre FRANÇOIS

https://www.partagence.org/ ou application Sinistraide. Partagence, 2, rue Saint Placide , 75006 Paris (FRANCE), tél. +33 (0)7 87 15 04 06, bdo@partagence.org

Photo : Partagence.