Association : Partagence, après l’urgence (fin).

Partagence intervient après les ONG agissant dans l’urgence et avant le retour à la vie normale, pour le favoriser. Si elle agit en principe à la suite de catastrophes naturelles, elle a déjà mené des actions consécutives à des explosions et livre désormais du matériel jusqu’en Ukraine.

Il se trouve que l’un des intervenants de l’association – il a rencontré le fondateur à une réunion organisée par la mairie de Sucy-en-Brie – est originaire de Tulcea, une ville roumaine à vingt kilomètres de la frontière ukrainienne. Il a gardé des contacts avec le pays et a de la famille dans le pays limitrophe. Les deux hommes ont fraternisé, les mairies de la région étaient sensibles à la catastrophe humanitaire en cours et ce ne sont pas moins de trois semi-remorques que les communes de Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie et Marolles-en-Brie ont envoyés àTulcea puis dans la région d’Odessa via Izmail, en Ukraine.

Parallèlement, l’association a adapté le concept de parrainage, qu’elle utilise depuis longtemps, aux familles françaises accueillant des réfugiés ukrainiens. Ce sont ainsi actuellement 79 foyers qui sont parrainés sur 106 enregistrés. Les dotations offertes aux foyers réfugiés inscrits chez Partagence varient entre 200 € et 300 € en fonction de la composition du foyer. Comme pour les autres opérations, l’association tient à ce que les donateurs et bénéficiaires soient de la même région. Il n’est donc pas surprenant qu’un grand nombre d’entre eux se trouvent dans les environs des trois villes qui ont organisé un convoi. Par ailleurs, ce sont directement les centres communaux d’action sociale de Sucy-en-Brie, Villecresnes et Chennevières-sur-Marne qui sont en lien avec Partagence pour l’aide aux réfugiés se trouvant sur leurs territoires. D’autres foyers ont été identifiés, notamment dans les Pyrénées-orientales et les Yvelines. L’association constitue pour le moment des relais dans huit départements (Ain, Alpes-Maritimes, Eure, Gard-Hérault, Pyrénées-Orientales, Paris, Seine-et-Marne, Val-de-Marne). Restent à trouver les donateurs supplémentaires…

Pierre FRANÇOIS

https://www.partagence.org/ ou application Sinistraide. Partagence, 2, rue Saint Placide , 75006 Paris (FRANCE), tél. +33 (0)7 87 15 04 06, bdo@partagence.org