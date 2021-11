« Les Aventuriers », c’est, à Fontenay-sous-Bois, un grand festival parmi les petits. Qui invite les petits avant qu’ils ne deviennent des grands. D’où un certain éclectisme dû au souci de la découverte. On y trouve un peu tous les styles contemporains, du pop au hip-hop en passant par la chanson urbaine, le slam, le post-punk, l’électro, la house, le rap, le trap, le R’n’B ou l’électro acoustique. Pour cette dix-septième édition, les artistes sélectionnés – le festival ne dure cette fois-ci que trois jours, mais avec plus d’artistes chaque soir – sont tous des découvertes ou lauréats des éditions précédentes ou des musiciens ayant sorti un EP ou un premier album.

On trouve ainsi, dans l’ordre du programme (avec une vidéo en lien, sauf si l’on préfère un échantillonnage des différents sons ici ou sur la page du site qui détaille également les possibilités de navettes gratuites vers Paris) :

le vendredi 10 décembre, Terrier (premier EP et lauréat du dispositif Jeunes Aventuriers 2020), Léonie Pernet (premier album : « Crave »), Magenta (quatre ex du collectif Fauve) ;

le samedi 11 décembre a lieu une nouvelle initiative, en début d’après-midi : une session Sonorium. Comprendre un moment pendant lequel un album entier (dont le titre sera donné ultérieurement) sera diffusé en hi-fi en même temps que commenté par un spécialiste qui présentera l’album, le contexte de création et donnera des clés d’écoute.

Puis ce sera le concert de Mélie Fraisse (finaliste du tremplin Les Jeunes Aventuriers 2017, EP en préparation), avant ceux de Matcha (premier single « Même endroit », EP « Travers », lauréate du tremplin Jeunes Aventuriers 2021), Poupie (premier EP) et Bonnie Banane (premier album).

Le dimanche 12 aura lieu encore une nouveauté, en matinée : un « ciné-concert en famille Florent Marchet – Rêves cosmiques ». Florent Marchet compose beaucoup pour les films et l’on pourra apprécier, lors de la projection de plusieurs d’entre eux, comment il oriente la tonalité de sa musique en fonction de l’atmosphère de ceux-là.

À partir de la fin d’après-midi s’enchaîneront les concerts de Lucie Antunes (découverte aux Aventuriers en 2014, album « Sergeï »), Marina Satti (repérée aux Transmusicales de Rennes) et Frànçois and the Atlas Mountains (album « Banane Bleue »).

Bref, de quoi s’en mettre plein les oreilles trois jours durant !..

Pierre FRANÇOIS

Photo : Chillo-Kubo.