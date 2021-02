Socio-politique : Le vaccin d’Astra Zeneca empêcherait aussi la propagation de la Covid.

L’agence Associated Press a rapporté hier les résultats d’une étude britannique au sujet du vaccin de chez Astra Zeneca.

Deux groupes de volontaires, l’un vacciné et l’autre pas, « ont subi régulièrement des prélèvements nasaux pour vérifier la présence du coronavirus ». Et il y a eu 67 % de personnes en moins ayant eu la covid – avec ou sans symptôme – dans le groupe vacciné. La dépêche cite Sarah Gilbert, chercheuse principale à Oxford, qui souligne que même s’il ne s’agit pas là d’une mesure directe « cela doit avoir un effet vraiment bénéfique sur la transmission ».

Pierre FRANÇOIS

Photo : ZaldyImg — originally posted to Flickr as Syringe 5 With Drops, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8711582