Actu : Covid et barbe à papa.

Le site futura-sciences nous en raconte une bien bonne !

Tout le monde a vu et sait comment fonctionne une machine à barbe à papa. Mahesh Bandi, un physicien de l’université d’Okinawa, au Japon savait que le principe de certains masques (N95) repose sur le fait que les filtres sont électrochargés, ce qui permet de capturer les virus. Le hic, c’est que les machines qui les fabriquent sont très onéreuses (et rares).

C’est dans la revue Proceedings of the Royal Society A qu’il explique comment ces dernières peuvent être remplacées par des machines à barbe à papa. D’abord, en remplaçant le sucre par du plastique qui va être transformé en filaments, eux aussi électrochargés du fait du processus de filage. Ensuite, en découpant des carrés dans la masse de barbe à papa en plastique, que l’on insère dans un masque qu’il a mis au point avec son imprimante 3D. Chaque masque nécessite trois filtres pour être efficace. Et le tour est joué.

Pierre FRANÇOIS

Photo : Adamantios — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=879123