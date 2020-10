Socio-politique : le Vatican ne prêtera pas de codex préhispaniques au Mexique.

Lois et patrimoine.

Le site https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/vaticano-no-prestara-codices-prehispanicos-mexico/ (en espagnol) informe que le nonce apostolique a indiqué que le Vatican ne prêtera pas au Mexique les manuscrits préhispaniques demandés par le président López Obrador et sa femme Beatriz Gutierrez Müller, laquelle se trouve à la direction de la Coordination nationale de la mémoire historique et culturelle du Mexique.

Le nonce apostolique Franco Coppola était en visite à Xalapa pour commémorer l’arrivée de Saint Rafael Guízar à Veracruz et, lors d’une conférence de presse, a indiqué que le Président avait déjà été informé et que « nous devrons voir les détails de la question, mais certains juristes ont dit qu’on ne peut rien prêter au Mexique parce que les lois du pays empêchent le retour de choses qui sont considérées comme des pièces historiques ».

Le Président avait aussi demandé que des excuses soient présentées pour la Conquête du pays par les Espagnols avec l’aval de l’Église. « C’est un bon moment pour reconnaître à la fois ce qui ne s’est pas bien passé et ce qui n’a pas été profitable pour tout le monde » a dit le nonce, qui a par ailleurs annoncé que le cinq-centième anniversaire de la Conquête, en 2021, serait l’occasion de reconnaître le statut de fondateurs de la nation des pères Miguel Hidalgo et José María Morelos (qui furent à l’époque condamnés par les autorités civiles comme religieuses).

Pierre FRANÇOIS