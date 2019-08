Âme blessée, poétesse engagée.

Melissmell c'est avant tout une voix, un cri, une révolte…

Une artiste qui chante avec ses mots, d'une poésie tendre et fantasque, sa révolte et sa volonté d'un monde meilleur qui serait fait de partages, de joies, d'amours et de solidarités.

Son dernier disque est un hymne à la liberté dans lequel elle exprime avec force ses convictions (de gauche), son envie de construire un monde meilleur.

À quoi servirait l'art sinon ?

Melissell traite des problèmes de notre société et, surtout, du manque de générosité et de l’égoïsme des hommes. Elle est l'auteur de tous ses textes, que l'on retrouve sur trois albums auto-produits : « Écoute s'il pleut » sorti en 2011, « Dans la gueule du loup » en 2013 et « l'Ankou » en 2016. Ce nouveau disque « Aux Armes », qui fait référence à sa chanson-tube* est donc très attendu avec sa poésie sincère et remplie d'émotion.

À nouveau la voix de Melissmell résonne dans le cœur des hommes et donne l'envie d'aimer et de vivre en paix (enfin !). Elle a reçu de nombreux prix (dont le prix Charles Cros en 2011 et en 2013) et a été sur la scène du célèbre festival Ta Parole en 2012.

Melissmell c'est une émotion pure, des textes d'une beauté ciselée, une présence sur scène, une artiste à découvrir d'urgence ! Par exemple lors de ses prochains concerts, au forum Léo Ferré d'Ivry le 26 septembre 2019 et au festival « Rêve en rythme » organisé par l’association « L'Art s'en sort » au Brévedent (14) le 21 septembre 2019.

Clara

* notamment reprise par les Gilets jaunes qui ont multiplié les montages vidéos à partir de son texte : https://youtu.be/GtXD4T8RE40, https://youtu.be/pFido8J9sVc, https://youtu.be/PeFuD89CynE, https://youtu.be/W98XWNrSrIs, https://youtu.be/oIcf2PSwHPA



Liens : http://www.forumleoferre.org/, https://www.facebook.com/melissmell/, https://www.facebook.com/artsensort/, https://www.youtube.com/watch?v=mnQLmnmoO48, http://www.festivaltaparole.org/

Paroles de la seconde version de son tube « Aux armes » :

[Intro]

*bruit de jouet mécanique que l'on remonte*

C'est la lutte finale

Un combat d'initiés

Sont les perdants qui gagnent

Nos dames émancipées.

Les médias sous le roi

Mon peuple articulé

D'un pantin au long bras

Faut pas venir pleurer !

[Couplet 1]

Allons enfants de la patrie

Le jour de gloire est terminé

Entre nous deux, la tyrannie

Sous l'étendard, sang est levée

Entendez vous dans nos campagne

Mugir nos pauvres, de faim de froid?

Qu'ils viennent jusque dans vos bras

Pleurer dans nos ville, nos sarcasmes

[Refrain]

Aux armes, aux armes

Et cætera

[Couplet 2]

Que veut cette horde de militaires

De traîtres et de rois conjurés?

Quand ils nous traînent, quand ils nous traitent

De cons, de braves, de pauvres français ?

Quoi? Ces cohortes étrangères

Feraient la lois dans nos foyer?

Quoi? Nos flics, soldats, mercenaires

Alors qu'on est tous étrangers !

[Refrain]



Hey ! Hey ! Hey !

Hey ! Hey ! Hey !

Hey ! Hey ! Hey !

Hey ! Hey ! Hey !

Hey ! Hey ! Hey !

Hey ! Hey ! Hey !

Hey ! Hey ! Hey !

Hey !

[Couplet 3]

L'État comprime et la loi triche

L'impôt se rie des malheureux

Nul devoir ne s'impose aux riches

Le droit du pauvre est un mots creux

Des preuves qui s'ramassent à la pelle

L'égalité n'existe pas

Pas de droits sans devoirs, dit-elle

Égaux à la naissance parfois

Liberté lie bêtes et chérit (es ?)

Ceux qu'on la tune, n'ont que l'odeur

Amour sacré de la patrie

Et la fraternité se meurt…

Et la fraternité se meurt…

[Refrain]

[Couplet 4]

C'est la lutte finale

Un combat d'initiés

Sont les perdants qui gagnent

Nos dames « émancipées »

Les médias sous le rois

Mon peuple articulé

D'un pantin au long bras

Faut pas venir pleurer…

Aux armes aux armes

Faites entrer l'accusé!

Photo par Mellfrancette — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27894862

Auteur : Frank ? David ? Krinjer ? (signature illisible sur le côté).