Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Ma Parole ! », de et avec Vincent Roca.

, par Béatrice Chaland.

Alchimiste des mots qu’il transforme en pépites

Inoubliables dont les tours d’esprit palpitent

Jusqu’à l’éclosion d’un nouveau sens qui visite

La langue comme la découverte d’un site.

Sketches innovants, qui ont toujours le mérite

De faire pleuvoir des paroles qui suscitent

Un éveil linguistique et l’on s’en félicite.

Ses spectacles sont tous une vraie réussite.

Dans un langage châtié, Vincent ressuscite,

A la façon des plus grands chansonniers, le rite

Des traits d’humour intelligents qu’on se récite,

Le soir au coin du feu, en pensant à l’artiste

Qui a su ranimer la flamme qui crépite

Dans notre cerveau, de manière réaliste,

Souhaitant que les bons effets, longtemps, persistent.

Au « Théâtre Le Petit Chien », allez-y vite !

« Décidé à se mettre ovaire chez maman »,

Il nous apporte fraîcheur et tempérament.

« A finir le fromage, nous l’édam », sans faim.

« Plus on grossit, plus on s’aigrit et … je m’aigris ».

Son talent ne prend pas une ride et grandit,

Tant et si bien, qu’entre « le début … le défunt »,

Du « corps braillard »

Au « corbillard »,

Qu’entre « champagne et bière », les jeux de mots fins

Témoignent de son don sans frein, qui n’est pas feint.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Ma Parole ! » Donner la parole au silence. Textes et Jeu Vincent Roca. Mise en scène Gil Galliot. Musique Roland Catella. (Avignon, 27-07-2017, 20h45)