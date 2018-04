Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Trois hommes dans un bateau, sans oublier le chien », de Jérôme K. Jérôme.

, par Béatrice Chaland.

Trois énergumènes, très british d’apparence,

S’apprêtent à conquérir avec effervescence

La Tamise. Ils sont très forts dans leur ignorance

Et nous mènent jusqu’aux sommets des imprudences.

Ces pince-sans-rire accumulent négligences,

Inconsciemment prêts à toutes extravagances ;

Et nous, on baigne dans leurs brillantes outrances.

Fantasque et irrésistible interprétation

Pour bric-à-brac d’euphoriques transformations

De leurs décors superbement mis en valeur.

Incroyable embarquement pour notre bonheur

Et pour que flotte leur vif esprit ravageur.

Subtil et drôle, on nage en pleines sensations.

A « La Luna », partons vite en expédition.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Trois hommes dans un bateau, sans oublier le chien ». De Jérôme K. Jérôme. Adaptation, Mise en scène Nathalie Sandoz. Par la « Compagnie De Facto ». (Avignon, 23-07-2017, 21h00)