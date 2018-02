Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Emma la Clown et Gérard Morel qui l’accompagne ».

, par Béatrice Chaland.

« Je t’Emma », on adore !

Un franc-parler qui vaut de l’or

Dans un beau corps à corps

Avec Morel qui lui décore

Un spectacle jusqu’à la mort.

Savoureux, on dévore …

« Aux Lucioles » elle mord

Les refrains qu’elle tord,

Drôles à débrider les mors.

L’œil vif, la crinière dehors,

Sourire carnassier d’abord,

Elle bondit comme un ressort …

Franchement, ce serait un tort

De ne pas sauter dans leurs cor-

Des. Arrêtez-vous dans leur port

Et mêlez-vous à leur décor.

Récital court, on le déplore ;

Il faudrait plus d’une heure encore …

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Emma la Clown et Gérard Morel qui l’accompagne ». Cabaret humoristique. (Avignon, 17-07-2017, 10h45)

Photo : Pierre Francois