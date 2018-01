Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Cyclones. Quand les silences se mettent à hurler aussi fort qu’un cyclone », de et avec Daniely Francisque.

, par Béatrice Chaland.

Quand la famille éclate en morceaux, le miroir

Se brise, déchirant les êtres, sans espoir.

Le « cyclone » explose le secret familial

Qui remonte à la surface d’eaux déloyales.

A la « Chapelle du Verbe Incarné », le feu

Dévore les entrailles d’une enfant au cœur

Détruit par les rafales d’un couteau fiévreux ;

Brûlée jusqu’à l’âme par un papa odieux.

Sans les photos, sa « vie s’efface » et d’elle s’arrache.

« Je creuse le vide pour savoir ce qui s’y cache ».

« Plante tes pieds sur le verre pilé de la vie ».

« Il m’a déchiré le corps » et a « crevé ma vie ».

« Un coco planté dans un ventre de trois ans »,

Comme un « massacre à coups de marteau » pénétrant.

Un texte poignant et superbement écrit,

Au suspense à couper le souffle. Percutant !

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Cyclones. Quand les silences se mettent à hurler aussi fort qu’un cyclone ». De et avec Daniely Francisque. Mise en scène Patrice Le Namouric. Par la « Compagnie TRACK ». (Avignon, 12-07-2017, 13h50)

Photo : Pierre Francois