Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Un bec – Antonio Ligabue », de Mario Perrotta.

, par Béatrice Chaland.

« Un bec », quémandé pour « un instant de bonheur »,

« Passe » et survole tous les regards qui affleurent

Et se tendent vers le comédien accrocheur

Qui nous tient par un coup de charbon fureteur

Taillé en fusain joliment dessinateur.

Des mots qui s’illustrent sur papier narrateur

Et accouchent de croquis soudain confesseurs.

L’interprétation poignante de la lenteur

Cérébrale imprègne les murs de « L’Essaïon »

Et s’en va hanter le festival d’Avignon

A la « Salle Roquille ». Récit de noirceur

Flamboyante imbibée d’immortelle candeur.

Déchirant cri d’espoir qui détourne la peur

Collant aux carreaux qui s’enflent sous son ardeur.

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

« Un bec – Antonio Ligabue ». Ecriture, Mise en scène Mario Perrotta. Interprétation Jean Vocat. (24-04-2017, 21h00)

Photo : Pierre Francois