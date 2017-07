Théâtre, festival d’Avignon off : « Quand j’étais petit je voterai », de Boris Le Roy au Théâtre Gilgamesh, à Avignon.

Pour quel public ?

« Quand j’étais petit je voterai » est une pièce qui vise un public à partir de huit ans. Pourquoi pas ? On est dans un langage enfantin. Mais les protagonistes raisonnent de façon adulte. Que ce soit pour expliquer l’utilité du vote ou les relations entre les sexes. On est d’autant plus perplexe quant au contenu que les élections sont passées et que, par conséquent, une partie des répliques est désormais datée.

Ceci étant posé, ce spectacle a une réelle vertu didactique. Les jeux de mots y sont fréquents et souvent pertinents. Il s’agit d’une bonne vulgarisation des enjeux et de la mécanique des élections, mais aussi de la vie en tant que citoyen.

Pierre FRANÇOIS

« Quand j’étais petit je voterai », de Boris Le Roy. Avec Simon Pineau et Elsa Verdon. Mise en scène : Émilie Capliez. Du 6 au 28 juillet au Théâtre Gilgamesh d’Avignon, tél. 04 90 89 82 63.

Photo : Pierre Francois