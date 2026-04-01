Communiqué de la Finul du 28 mars 2026 : Les forces de maintien de la paix facilitent l’acheminement de l’aide humanitaire dans un contexte de recrudescence de la violence.

Dans le cadre du soutien apporté par la FINUL aux personnes touchées par la dernière escalade de violence, les soldats de la paix contribuent sans relâche à l’aide humanitaire destinée aux communautés locales qui se trouvent encore le long de la Ligne bleue.

Au cours de la semaine dernière, 20 soldats de la paix ont donné leur sang afin d’aider à soigner les patients touchés par les violences. Ce don a été effectué par des soldats de la paix déployés au quartier général du Secteur Est de la mission, en réponse à une demande de l’hôpital public de Marjayoun, qui fait face à une pénurie de sang.

Tant dans le secteur Est que dans le secteur Ouest de la FINUL, les soldats de la paix ont facilité le déplacement en toute sécurité de plusieurs dizaines de civils – notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées – depuis Al Qantarah et Dibil vers des zones situées au nord du fleuve Litani.

Dans l’ensemble de la zone d’opérations de la FINUL au sud du Liban, la mission continue de faciliter l’accès humanitaire afin de venir en aide aux personnes touchées par les hostilités en cours. La mission continue également de soutenir les activités humanitaires de la Croix-Rouge libanaise, tandis que les soldats de la paix restent en position et adaptent en permanence leurs tâches opérationnelles pour s’acquitter du mandat défini par la résolution 1701, malgré les dangers et les risques.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Plus d’informations sur : https://unifil.unmissions.org/en/news/

Photo Finul : Des soldats italiens de la force de maintien de la paix escortent des personnes déplacées depuis Debel.