Festival d’Avignon off : « Échos », à 21 h 30 au théâtre des Lila’s.

Chantant, dansant, touchant.

Un spectacle de drag king ne se joue pas comme du théâtre conventionnel : les codes sont différents. On le sent rapidement, lorsque l’on réalise que ce qui semble être du surjeu ou du surtexte n’est qu’une apparence, un paravent presque transparent.

En effet, le drag king joue avec les stéréotypes masculins, apprécie adopter le dandysme et livrer ses propres introspections – souvent souffrantes – au public. On est loin de la commedia dell’arte, de l’Actor studio, de Stanislavski ou de Meyerhold.

Pourtant, l’émotion passe. À travers un mélange de danses, de chansons et d’un texte poétisé. On est frappé par le mélange de naturalisme et d’expressionnisme qui traverse le spectacle.

L’intention de l’interprète-parodiste est, à travers cette suite de séquences, d’exister de la manière la plus véritable, la plus sincère. Et cela se sent. L’artiste parvient à nous faire entrer dans son univers, son ambivalence, ses incertitudes, ses soifs. Tout est là pour que ce spectacle parle au public le plus large.

Pierre FRANÇOIS

« Échos », de Charlie d’Emilio, Coralie Mennella, Nina Vernin, Izae. Avec Charlie d’Emilio. Mise en scène : Coralie Mennella. Chorégraphie : Nina Vernin. Musique : Izae. Diffusion : Thomas Fournier Galle. Du 5 au 25 juillet (relâche les 9, 16, 23 juillet) à 21 h 30 au théâtre des Lila’s, tél. 04 90 33 89 89, durée : 59 minutes.