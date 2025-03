Théâtre : « Le Masque de fer et le mousquetaire », de Donat Guibert au Guichet Montparnasse, à Paris.

Mystère, mystère…

« Le masque de fer et le mousquetaire » est un spectacle solo très réussi. Nous sommes face à Saint-Mars, son geôlier, qui dégage dès la première seconde une humanité frappante. On croit au personnage, à son dépit aigre, à son désir de se faire valoir aussi. Cela est d’autant plus vrai qu’il interprète des personnages extérieurs. Le caractère illustratif du décor ou des bruitages amplifie le sentiment de fresque historique brossée par l’intéressé. Tous ces éléments créent autant de rebondissements, qui entretiennent le rythme.

Que peut-on dire ou croire du Masque de fer ? Ce mousquetaire balaie les unes après les autres les différentes hypothèses avancées par un interlocuteur qui se dit journaliste. Mais l’est-il ? Et ce fameux prisonnier est-il si célèbre ou simplement un pion avancé par un officier mis sur une voie de garage et désireux de revenir dans la lumière ? Ces questions ont-elles seulement une réponse, alors que plus de cinquante identités ont été proposées pour l’homme mystérieux ?

On prend un réel plaisir à redécouvrir cette énigme, aussi célèbre qu’indéchiffrée.

Pierre FRANÇOIS

« Le Masque de fer et le mousquetaire », de et avec Donat Guibert. Mise en scène : Alain Veniger. Vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 jusqu’au 6 avril au Guichet Montparnasse, 15, rue du Maine, 75014, Paris. Métro : Edgard Quinet, Gaîté. Tél. : 01 43 27 88 61. https://www.guichetmontparnasse.com/le-masque-de-fer-et-le-mousquetaire-ou-le-secret-de-saint-mars/

Photo : Paul Wagner.