Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 37).

À l’accueil du pèlerin, le besoin est de se mettre, ainsi que le vélo, au sec, de trouver des toilettes, à manger, une douche et un lit. Ce qui est offert est un certificat, dont on se moque bien, mais on est tellement sous endorphine qu’on dit oui. Heureusement, en insistant, on est accompagné aux WC. Et en expliquant trois fois que l’on veut rester dans un esprit de simplicité, on obtient les noms de deux auberges privées sur une liste qui couvre toute une page. L’une d’elles s’appelle « Todo el mondo » : inutile de chercher plus. Un feu brûle dans la cheminée, le café est à volonté et on y offre un verre de vin du pays en guise de bienvenue.

Un pèlerin