Théâtre : « Livraison comprise, lorsqu’une femme se fait livrer l’homme de sa vie », d’Hugues de Rosamel au Studio Hébertot, à Paris.

L’amour sur commande.

« Livraison comprise » fait un peu peur au tout début : les jeux de mots sont alors faciles. Mais, rapidement, au ton badin, léger, se superpose, l’air de rien, quelques pensées plus profondes sur la vie. Et surtout, sur l’amour.

Car cette femme s’est fait livrer « l’homme de sa vie ». De la même manière que d’aucunes se font inséminer après avoir spécifié les caractéristiques du donneur, celle-là a commandé un amoureux devant répondre à des critères précis pour devenir l’élu sans erreur.

Le livreur parviendra-t-il à lever ses derniers doutes avant le déballage ? Voudra-t-il se substituer au contenu du colis ? Et elle, que cache-t-elle derrière le masque d’une cliente exigeante ? Fera-t-elle le plongeon ou restera-t-elle au bord, comme la nageuse de l’affiche du fond de scène ?

Les dialogues sont en mode ping-pong, sur le rythme qui va avec. Il y a de ce point de vue une cohérence réussie. Sans doute croit-on un tout petit peu plus au livreur bonhomme qu’à la femme aussi exigeante qu’hésitante. Mais chacun est bien calé dans son rôle ; et pourtant la pièce évolue, parfois par petites touches, parfois d’un coup, lorsqu’un seuil est franchi. On se laisse prendre et par le rythme et par les propos.

Certes, l’on reste dans le domaine du divertissement, mais celui-là suggère quelques questions fondamentales à qui veut bien s’y ouvrir. Il pointe sans cesse avec humour des traits essentiels de notre nature. Et peut servir d’introduction à une belle discussion entre amis.

Pierre FRANÇOIS

« Livraison comprise, lorsqu’une femme se fait livrer l’homme de sa vie », d’Hugues de Rosamel. Avec Brigitte Froment et Olivier Hardouin. Mise en scène : Olivier Hardouin. Collaboration artistique : Thierry de Carbonnières. Mercredi à 21 heures et dimanche à 19 heures jusqu’au 4 décembre au Studio Hébertot, 78 bis, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, métro Villiers ou Rome, tél. 01 42 93 13 04, https://studiohebertot.com/spectacles/livraison-comprise/

Photo : Laurent Vier.