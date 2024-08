Socio-politique : Meta supprime un détecteur de fausses nouvelles.

Le site de la fondation Mozilla communique une information qui surprend par son incongruité. Qu’on en juge.

« Dites à Meta de ne pas supprimer CrowdTangle, l’outil essentiel pour la transparence en ligne ! Meta a annoncé qu’elle allait supprimer au mois d’août CrowdTangle, son outil de référence pour la transparence, en plein milieu d’une année historique et cruciale pour la démocratie. CrowdTangle est actuellement utilisé par des milliers de chercheurs·euses, journalistes et militants·es pour suivre de près la désinformation politique et les discours de haine publiés sur Facebook et Instagram. »

La suite à l’adresse de la fondation Mozilla (qui édite Firefox) : https://foundation.mozilla.org/fr/campaigns/crowdtangle-petition/

Pierre FRANÇOIS