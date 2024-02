Socio-politique : 37ᵉ Festival international du voyage à vélo, au Mans ces 24 et 25 février.

Ça roule pour eux.

On en est à la trente-septième édition de ce festival écologique avant l’heure, celui du voyage à vélo. Elle a lieu au Mans ce week-end des 24 et 25 février à l’initiative de l’association Cyclo-camping international, qui a déjà soufflé ses quarante bougies.

Vingt films, des ateliers et des conférences, des associations, des stands de matériel ou de livres permettent de peaufiner un projet ou d’engranger des idées, à plus ou moins long cours. Seules les séances de cinéma sont payantes (6 € par séance, 5 € en tarif réduit, gratuité pour les enfants).

Mais ce festival n’est qu’un des temps forts organisés par l’association. Au menu, on trouve encore, du printemps à l’automne, des randonnées proposées par les membres ; un rassemblement pour découvrir de nouveaux itinéraires lors du week-end de l’Ascension ; une semaine de voyage familial en août et, toute l’année, des « rencontres voyage vélo » à Paris et à Nantes, avec la projection d’un film, suivi d’échanges.

Ce qui caractérise « Cyclo-camping international », c’est le mariage heureux entre partage et autonomie. Chacun est libre de son rythme et tous les membres ont à cœur de partager leurs expériences, y compris en organisant des sorties ou accueillant d’autres cyclistes en hébergement gracieux.

Pierre FRANÇOIS

37ᵉ Festival international du voyage à vélo ouvert à tous, enfants compris, les 24 et 25 février 2024 (samedi 10h -22h, dimanche 10h-19h) au Palais des Congrès et de la Culture du Mans (72 – Sarthe) – 2 rue d’Arcole 72000 Le Mans (à 500 m de la gare). Restauration sur place, large offre hôtelière et d’hébergements particuliers. Stands, rencontres, débats, ateliers, conférences : gratuit.

Association Cyclo Camping International, 5 rue Perrée, 75003, Paris, tél. 06 95 98 42 05, president@cyclo-camping.international

https://www.cyclo-camping.international/fr, https://www.facebook.com/cyclo.camping.international, https://twitter.com/Cyclo_Camping, https://www.youtube.com/c/CycloCampingInternational, https://www.instagram.com/cyclocampinginternational/. Photothèque : https://photos.cyclo-camping.international/