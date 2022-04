Socio-économique : Communiqué des Poissons roses avant le second tour des élections présidentielles.

Dans le message que nous avons adressé à nos adhérents et à nos sympathisants le 4 avril, nous avons indiqué :

Nous considérons qu’aucun candidat, comme il est hélas de coutume, ne répond à toutes nos exigences. Personnalistes, attentifs au respect de la personne humaine et notamment au Peuple Invisible (titre de notre avant dernier rapport), nous sommes soucieux de la justice sociale dans tous les domaines. Nous sommes favorables à l’émergence d’une Europe souveraine (une Communauté fédérale européenne) capable de marquer son indépendance dans la conjoncture guerrière qui s’est imposée depuis un mois. Nous souhaitons un engagement net dans la transition écologique ( cf notre dernier rapport sur La crise écologique, une chance pour la démocratie). Nous sommes également favorables à une laïcité de reconnaissance (cf nos trois livrets sur la laïcité) et non d’exclusion. Le préambule de notre ADRESSE, validé par le CA, développe nos points non négociables.

…

Nous mettons en garde contre les candidates et candidats qui ont un discours de haine et d’exclusion, notamment vis-à-vis des étrangers, des plus fragiles et des plus pauvres, et qui veulent se soustraire à la construction européenne.

Dans ces conditions, nous appelons les électrices et électeurs à mettre dans l’urne un bulletin au nom d’Emmanuel Macron dimanche 24 avril, afin de s’opposer au projet nationaliste et populiste de Marine Le Pen.

Nous demandons à Emmanuel Macron :

de faire voter rapidement par la prochaine Assemblée nationale une loi introduisant une dose de proportionnelle pour les législatives,

de mettre en œuvre un programme en faveur des salariés des 1ère et 2èmes lignes et de celles et ceux qui se sont sentis mal aimés et méprisés durant son mandat

de faire de la transition écologique un élément systématique de ses politiques

de poursuivre sa volonté de faire de l’Union Européenne une force indépendante et souveraine, sociale, démocratique et médiatrice.

de s’appuyer fermement sur le pilier gauche de sa majorité.

Le 20 avril 2022

Le conseil d’administration des Poissons Roses