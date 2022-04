Socio-économique : l’Europe dépendra de l’Ukraine pour son énergie.

Carambolage énergétique.

Ce 31 mars, France info annonçait, reprenant une dépêche AFP que « L’Allemagne et la France se « préparent » à un potentiel arrêt des importations de gaz russe, ont déclaré jeudi 31 mars les gouvernements des deux pays. « Il peut y avoir une situation dans laquelle demain (…) il n’y aura plus de gaz russe », et « c’est à nous de préparer ces scénarios-là », a déclaré le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, lors d’une conférence de presse avec le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck. ».

Dans le même temps, une dépêche* Interfax/Ukraine nous apprenait que « Le commissaire européen à l’énergie Kadri Simson estime que les exportations d’électricité de l’Ukraine ont un effet positif sur la Pologne, a déclaré le ministère de l’Énergie.

« Kadri Simson a déclaré que l’Ukraine, après la synchronisation, devient déjà un facteur important pour le fonctionnement fiable du système énergétique européen. Elle a déclaré que les enchères lancées pour l’exportation d’électricité de l’Ukraine vers la Pologne avaient un effet très positif sur l’approvisionnement énergétique de cette dernière », a déclaré le ministère dans un communiqué à la suite d’une réunion en ligne avec le commissaire européen à l’énergie, Herman Haluschenko, jeudi. ». Lors de la même conférence de presse, il était précisé que « l’Ukraine peut aider les pays européens à « sauter le pas » des combustibles fossiles russes, notamment en mettant à disposition ses installations souterraines de stockage de gaz et son approvisionnement en électricité. ».

Jusqu’à présent, le sort de l’Ukraine dépendait de l’Occident, dont les européens. Désormais, si la Russie ferme le robinet du gaz devant le refus d’être payé en roubles, le sort de l’Europe dépendra de celui de l’Ukraine.

Pierre FRANÇOIS

*en anglais : https://en.interfax.com.ua/news/general/819912.html