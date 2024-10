Actu : communiqué de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (sur Télégram)

Texte original

(20 Octobre 2024)

Earlier today, an IDF bulldozer deliberately demolished an observation tower and perimeter fence of a UN position in Marwahin.

Yet again, we remind the IDF and all actors of their obligations to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect the inviolability of UN premises at all times. Yet again, we note that breaching a UN position and damaging UN assets is a flagrant violation of international law and Security Council resolution 1701. It also endangers the safety and security of our peacekeepers in violation of international humanitarian law.

The IDF has repeatedly demanded that UNIFIL vacate its positions along the Blue Line and has deliberately damaged UN positions. Despite the pressure being exerted on the mission and our troop-contributing countries, peacekeepers remain in all positions. We will continue to undertake our mandated tasks to monitor and report.

Plus tôt dans la journée, un bulldozer de Tsahal a délibérément démoli une tour d’observation et une clôture périphérique d’une position de l’ONU à Marwahin.

Une fois de plus, nous rappelons à Tsahal et à tous les acteurs leurs obligations d’assurer la sûreté et la sécurité du personnel et des biens de l’ONU et de respecter l’inviolabilité des locaux de l’ONU à tout moment. Une fois de plus, nous notons que violer la position de l’ONU et endommager ses biens constitue une violation flagrante du droit international et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Cela met également en danger la sûreté et la sécurité de nos soldats de maintien de la paix, en violation du droit international humanitaire.

L’armée israélienne a exigé à plusieurs reprises que la FINUL quitte ses positions le long de la Ligne bleue et a délibérément endommagé les positions de l’ONU. Malgré les pressions exercées sur la mission et sur nos pays contributeurs de troupes, les soldats de la paix restent à toutes les positions. Nous continuerons à accomplir nos tâches mandatées de surveillance et de reporting.