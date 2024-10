Actu : communiqué de la Force intérimaire des Nations unies au Liban.

20 octobre 2024.

Texte original

Today, peacekeepers delivered water to Tebnin Governmental Hospital and the Lebanese Red Cross medevac centre, both facing severe shortages since September. With humanitarian partners unable to safely access the area, we gave urgent support while we work together on a long-term solution.

قام جنود حفظ السلام اليوم بتسليم المياه إلى مستشفى تبنين الحكومي ومركز الإخلاء الطبي التابع للصليب الأحمر اللبناني، وكلاهما يواجه نقصا حادا بالمياه منذ شهر أيلول. ومع عدم تمكن شركائنا في العمل الإنساني من الوصول بأمان إلى المنطقة، قدمنا دعما عاجلا بينما نعمل سويا على إيجاد حل طويل الأمد.

Traduction (par l’application Language translator)

Aujourd’hui, les soldats de la paix ont livré de l’eau à l’hôpital gouvernemental de Tebnin et au centre d’évacuation sanitaire de la Croix-Rouge libanaise, tous deux confrontés à de graves pénuries depuis septembre. Les partenaires humanitaires étant incapables d’accéder en toute sécurité à la zone, nous avons apporté un soutien urgent tout en travaillant ensemble à une solution à long terme.

Photo Finul : un carton de Neurobion, produit vitaminé contenant six formes de vitamine B.