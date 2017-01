Théâtre : « Rhinoceros, la nouvelle », de Ionesco, au Théâtre Essaïon, à Paris.

Totalitarisme et conformisme.

« Rhinoceros, la nouvelle »* de Ionesco qui se donne à l'Essaïon est une performance. La pièce est bonne et l'interprète joue parfaitement les multiples personnages, il n'y a rien à dire. Mais le souci est là : il n'y a rien à en dire de plus. Rien n'est mauvais, c'est même bon, mais il manque juste ce petit quelque chose qui fait qu'on reste suspendu aux lèvres du comédien. Sans doute était-ce le mauvais soir…

Pierre FRANÇOIS

« Rhinoceros, la nouvelle », de Ionesco. Avec Stéphane Daurat. Mise en scène : Catherine Hauseux. Les lundi à 19h30 jusqu'au 22 mai 2017 au Théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard, 75004 Paris, Métro Hôtel-de-ville, tél. 01 42 78 46 42. https://www.youtube.com/watch?v=JS_gsz_mtVg

*Car Ionesco a aussi écrit le texte sous forme de pièce, sauf qu'il se termine différemment.